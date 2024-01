FLÓRIDA: Reforma e modernização do Ginásio de Esportes será inaugurada hoje

Evento marcará a abertura do Campeonato de Férias de Futsal 2024



Está marcada para a noite desta sexta-feira (5), à partir das 19h30, a inauguração da obra de reforma e modernização do Ginásio de Esportes “Valdemir Ferrarezi”, em Flórida Paulista.

O evento que também marcará a abertura do Campeonato de Férias de Futsal 2024, contará com a participação de autoridades do município, esportistas, convidados e é aberto para a participação população de Flórida Paulista e região.



Em conversa com a reportagem do portal Folha Regional NET, o prefeito Wilson Fróio Júnior confirmou a presença do deputado estadual Vinicius Camarinha, autor da emenda ano valor de R$ 700 mil para a execução da obra, com contrapartida de R$ 324.487,41 do município.

As obras beneficiaram diversas partes do Ginásio de Esportes, como: telhado, vestiários e outras, visando garantir melhor conforto e segurança aos esportistas e deixando o local para receber além de eventos esportivos, também culturais.