FLÓRIDA: Grandes jogos marcam a segunda rodada do Campeonato de Férias 2024

Nessa segunda feira (8), o público presente no Ginásio de Esportes Valdemir Ferrarezi conseguiu ver três grandiosos jogos, muito disputados e com grandes emoções.

Na primeira partida da noite, a equipe da ORFLOCO venceu pelo placar de 3 a 1 a equipe do Atacadão das Baterias, com os gols marcados pelos jogadores Ryan (2 vezes) e Tiago Baldin para o ORFLOCO, e o atleta Vinicius Pereira descontou para o Atacadão.

Já no segundo jogo o time do Eletro Lis venceu a equipe dos Amigos do Santin por 4 a 1. Os gols foram marcados por Vitor Natan (2 vezes), Douglas e Vinicius (para a Eletro Lis), enquanto Maccagnan descontou para o Amigos do Santin.

No último confronto da noite houve a movimentada partida entre o Indaiá/Império do Corte e Posto Borges/Cruzeiro do Sul. A equipe do Indaiá venceu pelo placar de 4 a 3, seus gols foram marcados por Diogo (2 vezes), Matheus e Fabiano, enquanto o Heraldo (2 vezes) e o Adriano marcaram para o Posto Borges.

A próxima rodada será nesta terça-feira e terá mais 3 jogos, confira:

-A primeira partida da noite se iniciará as 19h30 e será entre os Galáticos F.C. e o Posto Borges/Cruzeiro do Sul

-Em seguida será o jogo entre as equipes dos Supermercados Ikeda e o Indaiá/Império do Corte

-E finalizando a rodada, terá a disputa entre o ORFLOCO e os Amigos do Santin.

OITO EQUIPES

O Campeonato de Férias 2023 de Flórida Paulista conta com a participação de oito equipes, sendo:

-Indaia / Império do Corte

– Posto Borges

– Galácticos

– Supermercado Ikeda

– Atacadão das Baterias

– Amigos do Santim

– Eletro Lis

– ORFLOCO

O Campeonato de Férias de Futsal 2024 de Flórida Paulista é uma realização da Prefeitura Municipal através da secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.

CLASSIFICAÇÃO