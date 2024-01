FLÓRIDA: Pagode com entrada grátis no Imperial Eventos nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (12), a partir das 22h, no Imperial Eventos de Flórida Paulista, tem pagode com entrada grátis.

O evento é um oferecimento do Posto do Borges; Borges Materiais para Construção; Pit Stop do Borges e do Grupo Folha Regional.



Com início às 22h, a animação fica por conta do Grupo Noeskema. Haverá promoção de cervejas e você pode pagar tudo com cartão de crédito, débito ou PIX.

O Imperial Eventos conta com climatização, wi-fi grátis e toda a estrutura para garantir o conforto e segurança dos participantes.