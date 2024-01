LUCÉLIA: Homem é preso suspeito de incendiar a casa da ex-cunhada

Na tarde desta terça-feira (9), o Corpo de Bombeiros de Adamantina atuou em uma ocorrência de incêndio de residência, em Lucélia.

Conforme as primeiras informações obtidas pelo jornalismo Folha Regional NET, populares acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros após avistarem chamas e muita fumaça saindo do interior de um imóvel localizado na rua Lourival de Souza, no bairro Américo Milani Dallalana.



Conforme a Defesa Civil, o caminhão tanque e profissionais do Almoxarifado Municipal também prestaram apoio nesta ocorrência.

Um homem, que é ex-cunhado da proprietária do imóvel, foi preso em flagrante suspeito de ser o autor do incêndio.

Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia onde a ocorrência foi apresentada e permaneceu à disposição da Justiça.

Apesar do susto e danos em toda a edificação, o fogo não se alastrou para os imóveis vizinhos ao local afetado. Também não houve feridos nesta ocorrência.

A investigação dos fatos ficará a cargo da Polícia Civil de Lucélia que contará com um laudo da perícia que vai indicar a causa do incêndio.