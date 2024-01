ADAMANTINA: Prefeitura abre processo licitatório para contratação de empresa que executará ampliação de EMEI

Sessão será realizada no dia 18 de janeiro; empresas interessadas deverão efetuar cadastro prévio até 16 de janeiro

A Prefeitura de Adamantina abriu processo licitatório destinado a contratação de empresa especializada para obra de ampliação de salas de aula na EMEI Pequeno Príncipe localizada na Rua Joaquim Nabuco, nº 500, centro, Adamantina/SP.

A abertura dos envelopes “habilitação” e “propostas” será realizada no dia 18 de janeiro de 2024, às 9h, na Sala de Reuniões da Procuradoria Geral do Município, situada no Paço Municipal.

As empresas interessadas em participar do certame deverão efetuar cadastro prévio obrigatório até o dia 16 de janeiro às 17h30 no Departamento de Licitações, que está situado no 3º andar da Prefeitura de Adamantina.

Na EMEI Pequeno Príncipe serão construídas três novas salas. O Governo do Estado de São Paulo repassará ao município o montante de R$ R$ 263.565,00 contrapartida R$ 52.693,71, o investimento será de R$ 316.258,71.

Para a execução da obra, a Prefeitura de Adamantina conseguiu junto ao Governo do Estado de São Paulo a assinatura de convênio que tem como objetivo a ampliação das EMEIs Pequeno Príncipe e Sonho de Criança. A liberação dos recursos contou com o apoio do deputado estadual, Mauro Bragato.

Na EMEI Sonho de Criança a unidade ganhará quatro novas salas e mais um banheiro. Será repassado ao município R$ 313.875,00 com a contrapartida R$ 360.502,68, totalizando R$ 674.377,68.

Com a obra, será possível criar mais 100 vagas para crianças que tem de zero a três anos.