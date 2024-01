Concursos públicos visam contratar trabalhadores de diversas áreas com remuneração de até R$ 21,9 mil no Oeste Paulista

Edital nº 291/01/2024: disciplina de Direito do Consumidor, na área de Direito. Atuar no curso de Gestão Comercial, com carga horária de 2 horas–aulas semanais, no noturno. 1 vaga.

Edital nº 291/02/2024: disciplina de Economia, na área de Administração e Negócios / Ciências Políticas e Econômicas / Contabilidade e Finanças. Atuar no curso de Gestão Comercial, com carga horária de 4 horas–aulas semanais, no período noturno. 1 vaga.