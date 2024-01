FLÓRIDA: Campeonato de Férias de Futsal tem rodada com muitos gols

Nesta última terça feira (9), aconteceu a 3ª rodada da principal competição de futsal de Flórida Paulista em todos os 3 jogos teve grande quantidade de gols.

No primeiro jogo da noite a equipe do Posto Borges/Cruzeiro do Sul venceu dos Galáticos F.C. pelo placar de 6 a 3. Os gols do Posto Borges foram marcados por Gustavo Moraes (3 vezes), Heraldo, Adriano e Eduardo Pereira, enquanto Lima, Jair e Maicon marcaram para os Galáticos.

Na segunda partida o time do Indaiá/Império do Corte conseguiu se sobrepor e efetuou a goleada de 8 a 1 sobre a equipe do Supermercados Ikeda. Gols do Indaiá marcados por Diogo (2 vezes), Matheus (2 vezes), Dione (2 vezes), Lu e Fabiano, enquanto Dan descontou para o Ikeda.

Na última partida houve muita emoção do começo ao fim, e a equipe da ORFLOCO conseguiu a vitória de 4 a 3 de virada contra a equipe dos Amigos do Santin. Os gols da ORFLOCO marcados por Ryan, Porco, Cassio e Jamel, e a equipe do Amigos do Santin teve seus gols anotados por Dodô (2 vezes) e Maccagnan.

A próxima rodada do Campeonato de Férias 2024 irá acontecer nesta quarta-feira, e terá 2 grandes jogos, sendo disputados, a partir das 19h45, confira:

-A primeira partida será entre Supermercados Ikeda X Galáticos F.C.

-Logo em seguida terá o confronto entre Eletro Lis X Atacadão das Baterias.

O Campeonato de Férias de Futsal 2024 de Flórida Paulista é uma realização da Prefeitura Municipal através da secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.