IRAPURU: Grande público na abertura do Campeonato de Futsal de Férias 2023

O Campeonato de Futsal de Férias 2023 foi aberto na noite de terça-feira (9/1) no Ginásio Municipal de Irapuru, com três partidas, pela primeira rodada.

Segundo a Diretoria de Esportes o evento iniciou-se com grande adesão da comunidade, onde as famílias irapuruenses foram ao Ginásio de Esportes prestigiar a abertura do tradicional campeonato.

Na primeira noite de confrontos o placar final ficou assim:

OPAC 4 x 0 Vila F.C

Os Galáticos 2 x 9 Paulistano

Baile de Favela 2x 3 Posto da Viola/Confiança Madeiras

A Diretoria de Esportes informou que 7 equipes se inscreveram na categoria livre da disputa do Campeonato de Futsal de Férias 2023. A final deve ocorrer no dia 19 de janeiro.