FLÓRIDA: Grandes jogos marcaram a 4ª rodada do Campeonato de Férias de Futsal

Nesta quarta-feira (10) o Ginásio de Esportes Valdemir Ferrarezi presenciou dois grandes jogos muitos disputados, na quarta rodada do Campeonato de Férias de Futsal 2024 de Flórida Paulista.

Na primeira partida houve a vitória dos Galáticos F.C. por 5 a 3 contra a equipe do Supermercados Ikeda. Os gols dos Galáticos foram marcados por Alex (2 vezes), Jair (2 vezes) e Jonathan Eudócio, enquanto Felipe (2 vezes) e Weslei Oséias descontaram para o Ikeda.

O jogo que era o mais esperado da noite teve emoção do começo ao fim, fazendo a equipe do Atacadão das Baterias conseguir o empate em 4 a 4 nos últimos segundos contra o competente time da Eletro Lis. Os gols do Atacadão foram marcados por Marcelo (2 vezes), Vitor Hugo e Rian Wilson, e o Eletro Lis teve seus gols anotados por Diego Oquiali (2 vezes) e Vitor Natan (2 vezes).

A próxima rodada do Campeonato de Férias de Futsal 2024 acontecerá nessa quinta-feira, e terá mais 2 jogos para o público presenciar, tendo início às 19h45:

-No primeiro jogo o Posto Borges/Cruzeiro do Sul irá enfrentar o Eletro Lis

-E em seguida o Indaiá/Império do Corte irá jogar contra o ORFLOCO.

O Campeonato de Férias de Futsal 2024 de Flórida Paulista é uma realização da Prefeitura Municipal através da secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.