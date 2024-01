LUCÉLIA: Rodada de muitos gols na Copa Bussi de Futebol Médio

A bola voltou a rolar novamente na disputa da 2ª edição da Copa Municipal Bussi de Futebol Médio de Lucélia.

Quatros duelos com muitos gols e goleadas, foram realizados pela sexta rodada no domingo (7) com os seguintes resultados:

-No primeiro jogo C.A. Morro/ Restaurante Panela Caipira/ Marcin Funilaria goleou por 6 a 2, Mate Store Ervateria/ Catadão Resenha/ Morro (-B).

-No segundo jogo União Nordesul F.C/ Cesta Básica venceu por 5 a 1 o Fiomentina.

-E no terceiro NM Instalações Elétricas superou sem piedade por 8 a 2 a equipe da Academia Bussi/ Marcel Celulares.

-E encerrando a rodada River Plate F.C/ Mecânica RL/ Mercado Paraíso do Mazim venceu por 5 a 1 o Amigos do Brunim Moto Taxi.

ARBITRAGEM

A partida foi conduzida pelo os árbitros Aguinaldo Nascimento “Té” e Lucas Renato “Lucão”

AFUCAL

Os jogos estão sendo realizados no campo do Clube da Afucal.

ORGANIZAÇÃO

Esportista Vereador Vinicius Bussi.

– Na foto, a equipe do Mate Store/ Catadão F.C.