Congresso Técnico define sorteio dos grupos e início da 2ª Copa Arena de Pracinha

O departamento de Esportes de Pracinha, através do coordenador Juninho do Esportes, divulgou em congresso técnico as equipes que estarão na disputa da 2ª edição da Copa Regional Arena de Pracinha de Futebol Médio/2024.

A competição contará com participação de 15 equipes de Pracinha e região.

Na pauta do congresso técnico foi discutido vários assuntos como regulamento, forma de disputa, tabela e coordenação técnica da competição.

As equipes foram divididas em três grupos com cinco equipes cada, onde se enfrentarão dentro de seus respectivos grupos, classificando as duas melhores pontuadas e mais os dois, terceiro por índice técnico, para a próxima fase.

Confira os Grupos:

GRUPO – A

-Red Bull/ Pracinha

-Vila Freitas F.C/ Adamantina

-Aliados / Salmourão

-Lobos F.C/ Inúbia Paulista

– Sagres

GRUPO – B

-Mulecada FC/ Pracinha

-Caiabú F.C/ Casquinha

-River Plate/ Lucélia

– Galácticos/ Lucélia

-Portuguesa / Adamantina

GRUPO – C

-Time da Roça F.C./Pracinha

-Mariápolis E.C

-NM Instalações Elétricas/ Lucélia

-Osvaldo Cruz

– C. A. do Morro/ Lucélia

INÍCIO DA COMPETIÇÃO

Segundo Juninho do Esporte, a competição terá o seu início dia 22, com a realização de três jogos na primeira rodada, à partir das 19h30.

No primeiro confronto Lobos F.C. e Sagres, no Vila Freitas e Aliados/ Salmourão e no terceiro River Plate e Galácticos.

RODADA DIA 24

A rodada prossegue no dia 24, com mais três jogos.

Mulecada / Pracinha e Portuguesa, no segundo Time da Roça e NM Instalações Elétricas e no terceiro C.A. do Morro e Osvaldo Cruz.

RODADA DIA 26

Já no dia 26, mais três duelos serão realizados.

No primeiro jogo Red Bull/ Pracinha e Aliados/ Salmourão, no segundo Caiabú/ Casquinha e Galácticos/ Lucélia e Mariápolis E.C. e Portuguesa.