FLÓRIDA: Novos conselheiros tutelares são empossados e iniciam trabalho

Os cinco novos conselheiros tutelares, escolhidos pelos eleitores em 1º de outubro de 2023, iniciaram os trabalhos nesta quarta-feira (10), em Flórida Paulista.

Os novos conselheiros, Vinicius Teixeira de Oliveira; Débora Cristina do Amaral Gomes; Simone Brito Mozini da Silva; Elaine Regina dos Santos e Marcos Rodrigues Chaves, vão responder pelo órgão no quadriênio 2024/2027.

Entre as principais funções realizadas pelos cinco floridenses que passam a representar o Conselho Tutelar, estão o atendimento de crianças e adolescentes com direitos violados ou ameaçados, promover o encaminhamento aos pais ou responsáveis de situações que possam ocorrer no âmbito escolar e comunitário, zelar pelo cumprimento de seus direitos e requisitar serviços públicos em saúde, educação, serviço social e outros.

Em conversa com o jornalismo Folha Regional, os novos conselheiros tutelares agradeceram mais uma vez a confiança recebida da população; destacaram que pretendem realizar um trabalho mais próximo da população e humanizado, e por fim, se colocaram à disposição para o atendimento das demandas e necessidades que possam surgir na comunidade.

O Conselho Tutelar de Flórida Paulista, fica na rua Pedro Evaristo Venceslau, nº 15. Telefone: (18) 3581.1399.