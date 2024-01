FLÓRIDA: 6ª rodada do Campeonato de Férias de Futsal teve jogos movimentados

Nesta última sexta feira aconteceu, três jogos válidos pela 6ª rodada do Campeonato de Férias de Futsal 2023 de Flórida Paulista.

Na primeira partida a equipe da ORFLOCO venceu o time dos Supermercados Ikeda pelo placar de 5 a 3. Os gols do ORFLOCO foram marcados por Cássio (2 vezes), Márcio, Ryan e Jamel, enquanto os atletas Fabiano Ferreira e Fábio descontaram para o Ikeda.

Logo em seguida aconteceu a emocionante partida entre Atacadão das Baterias e Posto Borges/Cruzeiro do Sul onde aconteceu o empate em 3 a 3 nos últimos segundos da partida. Os gols do Atacadão das Baterias foram marcados por Anderson Carlos (2 vezes) e Marcelo, enquanto o Posto Borges marcou com Heraldo, Dri e Gustavo Moraes.

Na última partida a equipe do Amigos do Santin conseguiu fazer 2 gols, mas acabou tomando a virada do time do Indaiá/Império do Corte, pelo placar final 5 a 2. Os gols do Império do Corte foram feitos por Dione (2 vezes), Diogo, Fabiano Luiz e Lu, enquanto Pigari e Dodô fizeram os gols do Amigos do Santin.

A próxima rodada do Campeonato de Férias de Futsal 2023 de Flórida Paulista acontece nesta segunda feira, e terá no total três jogos.

Abrindo a noite a partir das 19h30 terá a partida entre Supermercados Ikeda e Amigos do Santin, logo em seguida o confronto será entre ORFLOCO e Eletro Lis, e finalizando a noite de jogos acontecerá a partida entre Galáticos F.C. e Atacadão das Baterias.