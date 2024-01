PARAPUÃ: Goleiro parapuense Pedro Rocha é atleta da Ponte Preta de Campinas

O parapuense Pedro Rocha que é goleiro, morador da Vila Santa Helena, sempre se dedicou ao futebol e com seu esforço se profissionalizou em 2019.

O goleiro Pedro Rocha foi formado na escolinha de futebol de Parapuã pelo professor Rodrigo José da Silva e sempre se destacou, sendo um exemplo de dedicação ao esporte.

No ano passado Pedro Rocha jogou o Campeonato Mineiro pela equipe do Atletic onde foi campeão mineiro do interior.

Atualmente com 25 anos de idade e 1,97 de altura (sendo uma excelente altura para goleiro), Pedro Rocha é atleta da equipe da Ponte Preta de Campinas.

Desta forma ele irá disputar este ano o Campeonato Paulista pela equipe campineira e também irá disputar o Campeonato Brasileiro da Série B.

No final do ano passado, Pedro Rocha esteve em Parapuã onde esteve com seus familiares e revendo os amigos, sempre com muita humildade e simpatia. Também esteve visitando escolinhas de futebol da cidade, sendo sempre um exemplo para todos.

Em Parapuã, Pedro Rocha sempre conta com o apoio da comunidade que também fica na torcida para que se destaque cada vez mais, sempre levando o nome da cidade e sendo um orgulho para todos os parapuenses.