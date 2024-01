JUNQUEIRÓPOLIS: Administração concede 10% de aumento salarial e benefício de 12,50% no ticket aos servidores

Em reunião realizada no dia 8, na sala de reuniões da Prefeitura foi anunciado o reajuste salarial aos servidores municipais de Junqueirópolis.

Os cálculos para chegar ao aumento real foram colocados em discussão pelo prefeito Osmar Pinatto, com a participação do vice-prefeito Rael e equipe de trabalho, dos vereadores representado pelo presidente da Câmara Municipal, Valdir Chimbinha, diretoria do sindicato dos servidores municipais e representantes da classe de funcionários, estabelecendo o reajuste real de 10% a partir de janeiro/2024, concedido a todas as classes dos servidores municipais.

Os servidores também tiveram benefícios com aumento no ticket de 12,50% que passou de R$ 800,00 para R$ 900,00 para os que ganham até R$ 2.993,52, e para os demais servidores que ganham acima desse valor o ticket passou de R$ 400,00 para R$ 450,00.

Sobre o reajuste, o prefeito Osmar Pinatto disse que a concessão do reajuste salarial foi colocado em discussão, acontecendo de forma consensual por todos os segmentos que compõem a administração municipal e segue para ser analisado e aprovado pela Câmara de Junqueirópolis.

Com os índices aplicados, o menor salário da Prefeitura passará para R$ 1.880,55, que somado a R$ 900,00, do ticket, totaliza o valor de R$ 2.780,00, colocando o município de Junqueirópolis entre os municípios com melhores salários pagos aos servidores municipais no Estado de São Paulo e Brasil.