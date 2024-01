LUCÉLIA: Prefeitura abre licitação para contratação de empresa para reforma do Estádio

A Prefeitura Municipal de Lucélia publicou no mês de dezembro no Diário Oficial Eletrônico a abertura de licitação para a contratação de empresa especializada para a execução de obras de reforma do Estádio Municipal José de Freitas Cayres.

A obra há muito tempo é aguardada, sendo que o Estádio Municipal que foi local de grandes eventos esportivos está fechado há vários anos.

Nesses anos fechado, já se passaram várias administrações e não conseguiram reabrir o Estádio Municipal, que teve inclusive devolução de verba conquistada.

De acordo com a prefeita Tati Guilhermino, o projeto de execução de melhorias e adequação do Estádio Municipal foi reformulado para que as obras sejam feitas para garantir o local dentro das normas legais.

A licitação aberta pela Prefeitura de Lucélia prevê a contratação de empresa especializada para a execução total da obra, sendo a mão de obra e matérias para a execução da reforma dos vestiários.

No edital prevê também a implantação de iluminação no Estádio Municipal, de acordo com projeto elaborado e planilha orçamentária.

A licitação aberta no mês de dezembro será realizada no dia 24 de janeiro às 9h00 pela Secretaria de Desenvolvimento da Prefeitura de Lucélia, sendo realizada na modalidade tomada de preços.