FLÓRIDA: Conjunto Habitacional Morada do Sol terá ruas recapeadas

O Governo de São Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH), autorizou no mês de julho a liberação de recursos financeiros para Flórida Paulista através do PEM (Programa Especial de Melhorias).

Na oportunidade foi autorizado a verba de R$ 250 mil, destinada para melhorias em conjuntos habitacionais do Governo do Estado. A verba foi autorizada ainda no ano passado por intermédio do então secretário executivo da habitação Fernando Marangoni que atualmente é deputado federal.

Essa verba foi uma solicitação do vice-prefeito Sidnei Gazola juntamente com o prefeito Wilson Fróio Júnior sendo que a documentação foi toda preparada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Flórida Paulista.

Foi informado na ocasião pelo vice-prefeito Nei Gazola, que a verba será utilizada para obras de recapeamento asfáltico no Conjunto Habitacional Morada do Sol, localizado ao lado do Cemitério Municipal que tem diversas ruas necessitando de recape.

Após os trâmites burocráticos, a Prefeitura Municipal realizou o processo licitatório visando a contratação de uma empresa especializada visando a execução do serviço.

Desta forma foi homologado pela Prefeitura e contratada neste mês de dezembro a empresa Green Obras e Serviços Ltda, da cidade de Votuporanga que venceu a licitação com o valor apresentado em R$ 200.289,83.

“Com esta verba iremos recuperar as ruas que necessitam do conjunto habitacional e mais uma vez agradecemos ao deputado Fernando Marangoni e ao Governo do Estado, por mais esta conquista para a população floridense”, destacaram Fróio e Nei Gazola.