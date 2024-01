LUCÉLIA: Projeto Vizinhança Solidária Rural é implantado no município

Está sendo implantado em Lucélia o projeto “Vizinhança Solidária Rural”, visando garantir maior segurança na zona rural do município.

O projeto está sendo implantado através de uma iniciativa do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg), Polícia Militar, Polícia Civil e parceiros.

Marcos Lima ressaltou que o trabalho de vigilância rural está sendo implantado através do patrulhamento rural da qual está todo integrado para um monitoramento mais efetivo.

De acordo com o presidente do Conseg, Marcos Vicente Lima, foram feitas placas com os dizeres “Vizinhança Solidária Rural” que estão sendo distribuídas aos proprietários rurais.

As placas foram confeccionadas através de uma parceria com a associação comercial e a polícia militar por meio do patrulhamento rural que está fazendo a distribuição.

Diversas propriedades rurais já receberam as placas e o trabalho de patrulhamento rural já está sendo efetuado.

“O projeto de Vizinhança Solidária Rural conta com o apoio de polícia militar, polícia civil – através do delegado dr. Yuri, juntamente com outros parceiros, bem como de representantes do setor rural, sendo de extrema importância a participação de vários segmentos”, ressaltou Marcos Lima.