FLÓRIDA: Jogos importantes aconteceram na 7ª rodada do Campeonato de Férias

Nesta segunda-feira (15) ocorreu mais três jogos do Campeonato de Férias de Futsal 2024 de Flórida Paulista. As partidas foram pela 7ª rodada e seus resultados valeram mudanças importantes na tabela do campeonato.

Na primeira partida aconteceu a vitória em 6 a 1 dos Amigos do Santin sobre os Supermercados Ikeda. Os gols foram feitos por Dodô (4 vezes), Pigari e Maccagnan, para o Amigos do Santin enquanto Guilherme Ortega descontou para o Ikeda.

Na segunda partida aconteceu a grande vitória do ORFLOCO por 8 a 2 sobre a Eletro Lis. Os gols do ORFLOCO foram marcados por Cássio (5 vezes), Léo Mendez (2 vezes) e Márcio, enquanto Alberto e Everton Cardoso descontaram para a Eletro Liz.

Finalizando a noite aconteceu a vitória do Atacadão das Baterias sobre os Galáticos F.C. por 4 a 2. Os gols do Atacadão foram marcados por Vinicius (2 vezes), Anderson Carlos e Marcelo, enquanto os gols do Galáticos foram de Matheus Pechula e Jair.

A próxima rodada irá acontecer nesta terça-feira (16), e quem ir ao Ginásio de Esportes Valdemir Ferrarezi poderá ver mais três jogos.

Para iniciar a noite, à partir das 19h30 terá o confronto entre Amigos do Santin e Posto Borges/Cruzeiro do Sul, após essa partida irá acontecer o jogo entre Eletro Liz e Galáticos F.C., e para finalizar a noite ocorrerá a batalha entre o Atacadão das Baterias e Indaiá/Império do Corte.

O Campeonato de Férias de Futsal 2024 de Flórida Paulista é uma realização da Prefeitura Municipal através da secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.