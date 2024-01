LUCÉLIA: Campeonato de Férias de Futsal começa nesta quarta-feira

O tradicional Campeonato de Férias de Futsal de Lucélia está de volta e contará com a participação de15 equipes na busca pelo título.

Nesta segunda-feira, dia 15, aconteceu o Congresso Técnico que definiu o sorteio do chaveamento e a tabela da competição.

Além da formação de tabela, houve também discussões acerca do regulamento da competição para que aconteça da melhor maneira possível.

O esperado Campeonato de Férias 2024, as 15 equipes foram divididas em 3 grupos com quatro equipes e 1 grupo com três equipes.

Segue abaixo os grupos:

GRUPO A

-Morro/Panela Caipira/Marcim Funilaria

-BW Sports

-Exactus/Bruninho Moto Táxi

-Black Sharks

GRUPO B

-Morro/Pizzaria Itália/Panela Caipira

-TW Bar

-Autoescola União/Academia Bussi

-Figueirense Futsal/Fama Aviação

GRUPO C

-NM Inst. Elét./JD Com. Visual

-Portuguesa FC/Moto Center

-Catadão FC

-C.A.M. Lendas do Morro

GRUPO D

-Palácio do Sorvete

-River Plate/Vila Rancharia

-C.A. Fiomentira

A competição se inicia no dia 17 de janeiro (quarta-feira) com previsão da grande final para a segunda semana de fevereiro (antes do feriado de carnaval).

Nas rodadas haverá serviço de bar em prol ao Fundo Social de Solidariedade de Lucélia.