FLÓRIDA: 8ª rodada tem jogos decididos nos minutos finais no Campeonato de Férias

Na última terça feira, três jogos emocionantes marcaram a rodada do Campeonato de Férias de Futsal 2024 de Flórida Paulista, onde alguns deles até veio a ser decidido nos momentos finais das partidas.

Na primeira partida da noite o Posto Borges/Cruzeiro do Sul conseguiu vencer por 5 a 2 a equipe do Amigos do Santin. Os gols do Posto Borges/Cruzeiro do Sul foram marcados por Eduardo Pereira (2 vezes), Heraldo (2 vezes) e Anderson Gomes, enquanto os atletas Pigari e Maccagnan descontaram para o Amigos do Santin.

Logo em seguida teve a partida eletrizante entre Galáticos F.C. e Eletro Lis. Com vitória do time da Eletro Lis por 4 a 3, seus gols foram marcados por Vitor Natan (2 vezes) e Diego Oquiali (2 vezes), enquanto Nathan Luzete, Jonathan Eudócio e Lima descontaram para os Galáticos.



Finalizando a rodada o Indaiá/Império do Corte conseguiu empatar nos últimos minutos com o Atacadão das Baterias pelo placar de 1 a 1. O gol do Indaiá foi marcado por Dione e para Atacadão o gol foi de Anderson Carlos.

A próxima rodada do Campeonato de Férias 2024 acontecerá nesta quarta-feira, iniciando as 19h45, a equipe do Posto Borges/Cruzeiro do Sul enfrentará a equipe da ORFLOCO, e logo após para finalizar a noite de jogos terá a Eletro Lis jogando contra os Supermercados Ikeda.

O Campeonato de Férias de Futsal 2024 de Flórida Paulista é uma realização da Prefeitura Municipal através da secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.