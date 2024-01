FLÓRIDA: Programa de estágio da Associação Comercial faz um ano e insere jovens no primeiro emprego

O programa de estágio remunerado da Associação Comercial e Industrial de Flórida Paulista (ACIFP), está completando o seu primeiro ano de funcionamento.

Voltado para os alunos do ensino médio da Escola Pércio, que possuem 16 anos completos, o projeto visa a inserção dos mesmos no campo profissional para a aquisição de experiências e nesta primeira fase, já possibilitou a formalização de três participantes que ao completarem a fase de estágio, foram contratados pelas empresas e passaram a fazer parte de seu quadro profissional com salário e carteira assinada.

As empresas que aderiram à contratação dos estagiários e que abriram as portas para o primeiro emprego destes jovens, são: Mercadinho Resende, Quitanda Boa Sorte e o Escritório Cruzeiro do Sul.

Gerido pela Associação Comercial, o programa de estágio remunerado beneficia os alunos da Escola Pércio que a cada novo chamado para as vagas, enviam os currículos que ficam à disposição dos empresários floridenses, que por sua vez, analisando o perfil de cada um, podem optar por contratá-los.

Uma das vantagens aos empresários que optam pelo programa, está ligada ao valor pago aos estagiários, que é de menos de meio salário mínimo, por seis horas diárias de serviços prestados, ou 30 horas semanais, além do não estabelecimento de vínculo empregatício ou de obrigações patronais, ou seja, podendo dispensá-lo a qualquer momento sem multas ou sanções de leis trabalhistas.

Mais informações sobre este programa e outros benefícios e serviços oferecidos pela Associação Comercial, podem ser obtidas em sua sede, na avenida José Fróio, centro de Flórida Paulista.