FLÓRIDA: Deputado anuncia verba de R$ 200 mil para reforma da quadra da “Popular Nova”

Em sua visita em Flórida Paulista, durante a inauguração das obras de melhorias realizadas no Ginásio de Esportes “Valdemir Ferrarezi”, o deputado estadual Vinicius Camarinha, anunciou a destinação de mais uma emenda no valor de R$ 200 mil para o município.

Conforme o deputado Vinicius Camarinha, o valor deverá ser empregado nas obras de reforma e modernização da quadra da “Popular Nova”, conjunto habitacional da Cidade Amizade.

O local conta com quadra de esportes ao ar livre, para a prática de futsal, vôlei e basquete, ou seja, uma praça esportiva multiuso, bastante utilizada por crianças, adolescentes e jovens daquela região da cidade e que com a melhoria, terão um espaço com condições apropriadas para a prática de atividades, além de revitalizar o local e garantir um melhor aspecto aos moradores.

Conforme destacou o próprio deputado estadual Vinicius Camarinha, a destinação da verba atende aos pedidos do prefeito Fróio e do vereador João Catenga, contando inclusive com viagens ao seu gabinete na capital paulista.