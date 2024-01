FLÓRIDA: Caminhão derrama óleo por mais de 700 metros no centro da cidade

Situação exige alerta e atenção de motoristas

A Prefeitura e Defesa Civil de Flórida Paulista trabalham neste momento em uma ocorrência em que um caminhão baú, que saiu do Almoxarifado Municipal e parou nas imediações do banco Bradesco, derramou óleo por mais de 700 metros.



O trajeto feito pelo veículo, sai do almoxarifado, segue até a igreja Nossa Senhora Aparecida, passa em frente à Prefeitura, Secretaria de Educação, local em que houve um grande derramamento de óleo.



Posteriormente, o motorista seguiu para tentar estacionar e convergiu à direita, parando em frente ao Bradesco.



Nossa reportagem falou com o condutor do caminhão que disse que aparentemente, um parafuso que se soltou do tanque de óleo diesel, teria ocasionado o vazamento.



O caminhão carregava pneus e havia acabado de fazer uma entrega no almoxarifado.



Homens, caminhões-tanque e máquinas são empregados na limpeza do local, o que exige atenção por parte dos motoristas e pedestres que circulam pelo local.