LUCÉLIA: Deputado viabiliza verbas e visita locais que receberão área de lazer

Começando os trabalhos de 2024, no dia 5, o deputado estadual Vinicius Camarinha (PSDB), passou por alguns municípios do interior do Estado para entregar recursos e visitar conquistas de seu mandato.

Na oportunidade, o deputado Vinicius Camarinha esteve em Lucélia, onde visitou o local que será construída a nova área de lazer da Vila Rennó, ao lado da prefeita Tati Guilhermino e do vereador William Vianna.

O investimento no local para a construção da nova área de lazer será realizado através de duas emendas do deputado que totalizam R$ 500 mil, a pedido do vereador William Vianna.

Ainda em Lucélia, o deputado esteve na praça São Pedro, antigo Piche, onde será construída outra área de lazer, com uma emenda no valor de R$ 100 mil que foi confirmada por Vinicius Camarinha.

A prefeita Tati e o vereador William Vianna agradeceram a dedicação do parlamentar e se mostrou positiva quanto à futura área de lazer. “Estamos ansiosos para dar início a essa construção e em nome de toda Lucélia gostaria de agradecer ao Vinicius por seu trabalho e dedicação, pois ele realmente promete e cumpre!”.