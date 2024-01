FLORA RICA: Inauguração da praça Pôr do Sol do conjunto habitacional Avelino Alves Moreira

Mais uma obra concluída por meio de recursos próprios foi entregue à população, através da administração municipal, desta vez, a praça Por do Sol, localizada no conjunto habitacional Avelino Alves Moreira.

No local foram construídos pergolados, bancos, instaladas lixeiras, iluminação e gramado. As árvores foram mantidas, a fim de preservar o verde, que torna a praça ainda mais confortável e bela.

No dia 11, o prefeito Fábio esteve no local para descerramento da placa de inauguração. Além do prefeito, também estiveram presentes a primeira-dama Renata, secretário municipal de Obras, Osmar; presidente da Câmara Marialice e o ex-vereador Manoel Oliveira (Mané Careca), representando os moradores do conjunto habitacional.

De acordo com o prefeito, o local foi idealizado a fim de garantir mais um ponto de encontro aos florarriquenses em meio à natureza.

“É com grande alegria que entregamos esta praça Por do Sol, um espaço dedicado ao lazer, à convivência e à natureza em nosso município. Que este lugar seja um ponto de encontro para famílias, amigos e todos que buscam tranquilidade em meio ao verde. Agradeço a todos que contribuíram para tornar este projeto realidade. Juntos, construímos um ambiente que reflete o cuidado com nossa cidade e o bem-estar de nossa comunidade. Aproveitem e desfrutem desta nova área de beleza e harmonia”, destacou o prefeito Fábio.