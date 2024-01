FLÓRIDA: Após 9ª rodada algumas equipes conhecem seus destinos no Campeonato de Férias

Nesta quarta-feira, dois grandes jogos marcaram a 9ª rodada do Campeonato de Férias de Futsal 2024 de Flórida Paulista. Com os resultados obtidos alguns times tiveram a sua colocação final.

No primeiro jogo da noite a equipe do Posto Borges/Cruzeiro do Sul ganhou sobre o time da ORFLOCO por 4 a 3. Os gols do Posto Borges foram marcados por Gustavo Morais (2 vezes), Eduardo Pereira e Heraldo, enquanto Cassio, Léo Mendes e Tiago Baldin descontaram para a ORFLOCO. Com esse resultado a equipe do Indaiá/Império do Corte já se garantiu como o 1° colocado da classificação geral.

Na outra partida que ocorreu na noite, a equipe da Eletro Lis conseguiu uma boa vitória por 7 a 4 sobre os Supermercados Ikeda. Os gols da Eletro Lis foram marcados por Vitor Natan (4 vezes), João Vitor, Fábio Luiz e Alberto, enquanto Wesley Oséias, Dan, Felipe Rodrigues e Brandt descontaram para o Ikeda. Com a derrota a equipe dos Supermercados Ikeda acabou virando a 1ª equipe eliminada do campeonato.

A próxima rodada irá acontecer nesta quinta-feira e terá dois jogos que podem fazer muita diferença para a classificação. Para iniciar a noite, às 19h45, terá o confronto direto entre Galáticos F.C. e Amigos do Santin que estão lutando para se classificar nas quartas de final, e logo após a equipe do Atacadão das Baterias vai tentar buscar a vitória, para se garantir entre os 6 primeiros, contra os Supermercados Ikeda.

O Campeonato de Férias de Futsal 2024 de Flórida Paulista é uma realização da Prefeitura Municipal através da secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.