Emprega Prudente tem 187 vagas disponíveis nesta quinta-feira (18)

O Emprega Prudente, programa da Prefeitura de Presidente Prudente, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Sedepp), oferece 187 oportunidades de trabalho nesta quinta-feira (18/01).

Os detalhes dos cargos disponíveis podem ser consultados no Mural de Vagas, no site empregaprudente.com.br, plataforma que substituiu o antigo sistema do Balcão de Empregos.

Serviço: Mais informações sobre o novo sistema podem ser obtidas diretamente no Atende Prudente, por meio do telefone 3399-1100.

Confira a lista completa:

2 vagas para Supervisor de Vendas

1 vaga para Supervisor de Logística

1 vaga para Auxiliar Administrativo Logístico

1 vaga para Auxiliar de Logística

10 vagas para Motorista de Caminhão Truck

1 vaga para Motorista Bi-truck

10 vagas para Motorista de Caminhão Toco

2 vagas para Vendedor Interno

15 vagas para Motorista de Ônibus

4 vagas para Auxiliar de Manutenção

1 vaga para Repositor de Frios

7 vagas para Repositor

5 vagas para Operador de Loja (PCD)

1 vaga para Fiscal de Prevenção e Perdas

1 vaga para Cozinheira

1 vaga para Chefe de Cozinha

1 vaga para Web Designer

1 vaga para Auxiliar de Mecânico

1 vaga para Mecânico

1 vaga para Auxiliar Administrativo

1 vaga para Auxiliar Administrativo (PCD)

1 vaga para Auxiliar Administrativo – Aprendiz

1 vaga para Auxiliar de Escritório

3 vagas para Ajudante Geral de Carga e Descarga

1 vaga para Auxiliar de Pátio

2 vagas para Ajudante de Carga e Descarga

7 vagas para Auxiliar de Cozinha

1 vaga para Motorista Carreteiro

2 vagas para Motorista Carreteiro

1 vaga para Padeiro

1 vaga para Vendedora

6 vagas para Telemarketing

12 vagas para Vendedor

4 vagas para Operadora de Caixa

1 vaga para Açougueiro

2 vagas para Auxiliar de Açougue

1 vaga para Atendente de Padaria

1 vaga para Vendedor Entregador

1 vaga para Vendedor Externo

1 vaga para Mecânico

1 vaga para Mecânico Automotivo

1 vaga para Motoqueiro Entregador

1 vaga para Marketing

2 vagas para Vendedor de Peças Automotivas

2 vagas para Auxiliar de Lavanderia

6 vagas para Auxiliar de Limpeza

1 vaga para Auxiliar de Comércio

8 vagas para Corretor de Imóveis

1 vaga para Operador de Caldeira PI

1 vaga para Operador de Empilhadeira Jr

2 vagas para Soldador

1 vaga para Serralheiro Serviços Gerais

1 vaga para Designer Gráfico – Marketing

1 vaga para Encarregado Contábil

1 vaga para Técnico Instalador de Internet Via Rádio

1 vaga para Técnico de Instalação de Fibra Óptica

1 vaga para Auxiliar de Departamento Pessoal

1 vaga para Auxiliar de Recursos Humanos

1 vaga para Montador de Móveis

2 vagas para Auxiliar Geral

1 vaga para Auxiliar de Produção (PCD)

12 vagas para Auxiliar de Produção

1 vaga para Auxiliar de Financeiro

2 vagas para Auxiliar Comercial (PCD)

2 vagas para Auxiliar de Escritório

3 vagas para Garçom

1 vaga para Monitora

1 vaga para Atendente

1 vaga para Engenheiro Civil – Campo

1 vaga para Atendente Comercia

1 vaga para Motorista Fiorino

1 vaga para Motorista

4 vagas para Eletricista Predial

1 vaga para Camareira/ Cozinheira

1 vaga para Serviço Gerais

1 vaga para Representante Comercial

2 vagas para Operador de Munck

2 vagas para Agente de Prevenção e Perdas II

1 vaga para Operador de Guindaste

1 vaga para Serralheiro Montador Industrial

1 vaga para Soldador/mecânico de Usinagem

1 vaga para Recepcionista