ADAMANTINA: Segunda etapa de melhorias na iluminação pública no Jardim Brasil entra em fase de conclusão

A melhoria na iluminação pública no Jardim Brasil está em fase de conclusão. A Prefeitura de Adamantina recebeu o montante de 200 mil reais destinado à infraestrutura urbana. Com o recurso, será melhorada a iluminação pública promovendo a substituição de 309 lâmpadas de vapor por led.

O valor foi destinado ao município em dois diferentes convênios sendo um por emenda parlamentar do então deputado estadual Campos Machado e outro diretamente da Secretaria de Governo e Relações Institucionais.

1ª FASE

Com o recurso destinado ao município pelo deputado estadual Campos Machado e mais a contrapartida de R$ 30.956,10 já foram substituídas 146 lâmpadas nas ruas:

Rua Acre – trecho entre Rua Rio de Janeiro e rede Ferroviária

Rua Pará – trecho entre Rua Rio de Janeiro e Rua Paraná

Rua Amazonas – trecho entre Rua Rio de Janeiro e Rua Paraná

Rua Rio Grande – trecho entre Rua Rio de Janeiro e Rua Minas Gerais

Rua Paraíba – trecho entre Rua Rio de Janeiro e Rua Mato Grosso

Rua Bahia – trecho entre Rua Rio de Janeiro e Rua Pernambuco

Rua Laurindo Simocelli – trecho entre Rua Rio de Janeiro e Rua Alagoas

Rua Ceará – trecho entre Rua Rio de Janeiro e Rua Maranhão

Rua Goiás – Trecho entre Rua São Paulo e Rua Maranhão

Rua Sergipe – trecho entre Rua São Paulo e Rua Alagoas

Rua Espírito Santo – trecho entre Rua Minas Gerais Rua Alagoas

Rua Amapá – trecho entre Rua Pernambuco e Rua dos Cravos

2ª FASE

A segunda etapa está em fase de conclusão e contempla a troca de 163 lâmpadas nas ruas:

Rua Rio de Janeiro – Do cruzamento da Rua Acre até o cruzamento da Rua Goiás.

Rua São Paulo – Do cruzamento da Rua Pará até o cruzamento da Rua Sergipe.

Rua Paraná – Do cruzamento da Rua Amazonas até o cruzamento da Rua Espirito Santo.

Rua Minas Gerais – Do cruzamento da Rua Rio Grande até o cruzamento da Rua Espirito Santo.

Rua Mato Grosso – Do cruzamento da Rua Paraiba até o cruzamento da Rua Amapa.

Rua Pernanbuco – Do cruzamento da Rua Bahia até o cruzamento da Rua Amapa.

Rua Alagoas – Do cruzamento da Rua Laurindo Simoncelli até o cruzamento da Rua Ceará.