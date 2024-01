Com suspeita de agredir usuário de drogas por dívida, mulher é presa com porções e papelotes de maconha

A apuração do caso avançou e, nesta quinta-feira, no bairro Vila Beatriz, uma das suspeitas foi encontrada com 12 papelotes de maconha, uma porção de maconha fragmentada, um celular e R$ 610 em notas diversas.

A envolvida e os itens apreendidos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Junqueirópolis, onde a prisão em flagrante foi validada.

Desta forma, a mulher permaneceu presa à disposição da Justiça e aguardará a realização de audiência de custódia.