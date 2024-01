JUNQUEIRÓPOLIS: 90 alunos ingressam na Escola Superior de Soldados

Na última terça-feira (16), a Escola Superior de Soldados de Junqueirópolis recebeu o ingresso de 90 alunos no início de suas atividades no 1º Ciclo de Ensino.

Nesta etapa, serão seis meses de aulas teóricas e práticas, até a chegada do primeiro uso do uniforme, quando então ocorrerão os estágios.



A recepção foi feita pelo Tenente Coronel PM Júlio Romagnoli, comandante do 25º Batalhão, Capitão PM Ederson José da Silva (coordenador do curso), Capitão PM Kihara (coordenador operacional do batalhão) e os Sargentos PM Henrique Manzano Luperini, Olívio Agostino Neto e Elizabete da Silva Gonçalves.