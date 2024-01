FLÓRIDA: Última rodada do Campeonato de Férias acontece nesta sexta-feira

Após 10 dias de jogos sempre muito disputados, hoje acontece o último dia da 1ª fase do Campeonato de Férias de Futsal 2024 de Flórida Paulista, onde haverá definições de quem passa e quem sai.

Nesta quinta-feira ainda teve a penúltima rodada, e seus resultados já definiram alguns rumos no campeonato.

No primeiro jogo a equipe dos Galáticos F.C. teve uma importante vitória por 4 a 1 sobre os Amigos do Santin. Os gols dos Galáticos foram marcados por Nathan Luzete, Lima, Robson e Pechula, enquanto Pigari descontou para os Amigos do Santin. Com a vitória os Galáticos precisa apenas pontuar na última rodada para passar de fase, enquanto a equipe do Amigos do Santin precisa torcer pelo tropeço do adversário e vencer sua partida.

Ainda na quinta-feira teve a vitória de 9 a 3 para o Atacadão das Baterias contra os Supermercados Ikeda. Gols de Marcelo (5 vezes), Anderson Carlos (2 vezes), Rian Wilson e Vitor Hugo para o Atacadão, enquanto o Ikeda teve seus gols marcados por Fabiano Ferreira, Pedro e Kaique Passoni. Com a vitória o Atacadão das Baterias conseguiu a vaga para as quartas de final da competição.

Nesta sexta-feira, os últimos três jogos podem mudar posições importantes na tabela. Começando a partir das 19h30 a equipe da ORFLOCO busca a vitória, para conseguir o 2º lugar na tabela, contra os Galáticos F.C., em seguida os Amigos do Santin ainda acreditam na classificação e para isso tem que vencer a forte equipe do Atacadão das Baterias, para finalizar a 1ª fase, a equipe da Eletro Lis pretende vencer o Indaiá/Império do Corte, para ficar em uma colocação melhor na classificação geral.

O Campeonato de Férias de Futsal 2024 de Flórida Paulista é uma realização da Prefeitura Municipal através da secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.