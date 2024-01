IRAPURU: Hoje acontece a grande final do Campeonato de Futsal de Férias 2024

Na quarta-feira (17) aconteceu a semifinal do Campeonato de Futsal de Férias 2024, onde quatro equipes se enfrentaram para definir os dois times que disputam a grande final nesta sexta-feira, dia 19 de janeiro.

O Ginásio Municipal de Esportes ficou completamente lotado para as partidas decisivas e o público vibrou a cada gol.

Posto da Viola/Confiança Madeiras

O resultado da semifinal ficou assim:

-OPAC 4 X 3 Baile de Favela

-Posto da Viola/Confiança Madeiras 6 X 5 Paulistano

O jogo da final será no Ginásio de Esportes, com início às 20h15, nesta sexta-feira, dia 19, com as duas equipes finalistas OPAC X Posto da Viola/ Confiança Madeiras.

O jogo promete grandes emoções e com certeza o Ginásio de Esportes deve receber um grande público.