LUCÉLIA: Bahia Etanol Holding adquire a Salto Botelho Agroenergia

A Bahia Etanol Holding (BEL) comprou a totalidade das ações representativas do capital social e votante da Salto Botelho Agroenergia (SBA), de Lucélia. A negociação foi divulgada pela imprensa especializada. A operação foi aprovada pela superintendência geral do CADE (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

A aprovação pelo CADE foi publicada na última sexta-feira (12) no Diário Oficial da União, conforme Despacho SG Nº 27/2024. Uma das atribuições do órgão é analisar e decidir sobre as fusões, aquisições de controle, incorporações e outros atos de concentração econômica entre grandes empresas que possam colocar em risco a livre concorrência.

A operação consiste na aquisição da totalidade das ações representativas do capital social e votante da SBA pela BEL. O valor da operação não foi divulgado.



Conforme os dados públicos disponíveis no site do CADE e consultados, a SBA de Lucélia tem capacidade de processamento de aproximadamente 1,8 milhão de toneladas de cana-de-açúcar, visando a produção de açúcar VHP, etanol hidratado e etanol anidro, bem como exportação da energia excedente (capacidade de até 6 MW). Além da atividade industrial de processamento de cana, a SBA também é responsável pelo plantio e tratos culturais do canavial.



Ainda de acordo com o CADE, a SBA é integralmente detida pelo Salto Botelho Agroenergia Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Investimento no Exterior (“SBA FIP”), que integra o Grupo Amerra. Esse grupo adquiriu a estrutura da empresa em Lucélia em fevereiro de 2022, na época em recuperação judicial.



Ainda segundo o CADE, o Grupo Amerra é constituído por fundos de investimentos americanos, voltados à private debt e private equity, geridos por Amerra Capital Management, LLC, gestora de fundos norte-americana sediada em Nova York.

O Grupo Amerra também possui participação societária em outras duas usinas: a Rio Amambaí Agroenergia, S.A. (“Rio Amambaí”), de açúcar e etanol localizada no Mato Grosso do Sul com capacidade de moagem de 3,2 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por safra; e a Usina Enersugar S.A. (“Enersugar”), de açúcar e etanol localizada em São Paulo com capacidade de moagem de 2,2 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por safra. O Grupo Amerra auferiu, no ano anterior à operação, faturamento acima de R$ 750 milhões no Brasil.