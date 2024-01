FLÓRIDA: Campeonato de Férias começa a fase final nessa segunda-feira

Após 11 rodadas com jogos emocionantes do começo ao fim, todos os times já sabem seus caminhos até a grande final.

Na sexta-feira, aconteceu a última rodada da 1ª fase, e teve 3 jogos. No primeiro jogo a equipe da ORFLOCO ganhou de 2 a 1 contra os Galáticos F.C. Com gols de Ryan e Léo Mendes para ORFLOCO e Lima para os Galáticos

Em seguida houve o a vitória de 5 a 3 do Atacadão das Baterias contra os Amigos do Santin. Os gols do Atacadão foram marcados por Marcelo, Djow, Anderson Carlos, Rafael Wilian e Lucão, enquanto Pigari, Dodô e Manicardi descontaram para o Santin.

E para finalizar o Indaiá/Império do Corte venceu por 6 a 2 a equipe do Eletro Lis. Os gols do Indaiá foram de Matheus (3 vezes), Diogo, Guilherme e Fabiano, enquanto Douglas Oquiali e Vitor Natan marcaram para o Eletro Lis.

Passaram 6 equipes para a fase de mata-mata do campeonato, os 2 primeiros passam direto para as semifinais enquanto do 3° ao 6° colocado se enfrentaram pelas quartas de finais nesta segunda-feira.

DUELOS DE HOJE

No primeiro jogo das quartas de finais, com início marcado para as 19h45, a equipe do Atacadão das Baterias enfrenta o Eletro Lis, o ganhador desse confronto enfrentará a equipe da ORFLOCO na semifinal.

Enquanto no segundo jogo da noite, terá o Posto Borges/Cruzeiro do Sul jogando contra os Galáticos F.C., sendo que quem ganhar enfrenta o Indaiá/Império do Corte nas semifinais.

Vale lembrar que nas partidas de quartas de finais os cartões da 1ª fase não serão zerados, além de caso aconteça o empate nessa fase o jogo terá uma disputa de pênaltis, e não terá prorrogação.

O Campeonato de Férias de Futsal 2024 de Flórida Paulista é uma realização da Prefeitura Municipal através da secretaria de Cultura, Esporte e Lazer.