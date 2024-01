Morador de Flórida Paulista se recupera de acidente em São José do Rio Preto

“Minha vida é um milagre. Graças ao poder de Deus e as orações, estou vivo”, disse Kell ao Folha Regional



Onze dias após sofrer um grave acidente entre a moto que pilotava e um caminhão, na BR-153, trecho de Ubarana (região de São José do Rio Preto), o floridense Cleber Rodrigues dos Santos – popular “Kell”, falou na tarde desta segunda-feira (22) com o jornalismo Folha Regional.



Ainda bastante debilitado pelas fraturas de membros superiores e inferiores que sofreu, mas muito positivo com o desenvolvimento de seu quadro clínico, Kell falou por alguns minutos com a nossa reportagem e aproveitou para agradecer aos familiares e amigos pelas orações e preocupação expressas desde o momento do acidente.

“A minha vida é um milagre, cheguei aqui (no hospital) em coma. Fui parar na UTI, fui desenganado pelos médicos, mas graças ao poder de Deus e das orações, estou vivo e só me resta agradecer e entender o quão grande foi o amor do Criador por mim”, falou Kell com a voz bastante embargada e emocionado.



O floridense contou ainda sobre o grande apoio da família que está sempre presente e realizando visitas. Disse também que deve passar por novas cirurgias nos próximos dias, mas que está bastante otimista, para que, em breve, possa ter alta, reencontrar o filho e se recuperar em casa.

“Peço que continuem suas orações por mim e pela minha família. Não há palavras ou gestos meus que possam retribuir toda a positividade que estamos recebendo. Logo estarei de volta para a querida Flórida Paulista, que faz valer a pena o título de Cidade Amizade que carrega e que eu tanto tenho orgulho em morar”, finalizou Kell.