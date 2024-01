FLÓRIDA: Prefeitura contrata empresa para obras de ampliação da creche escola

Através de processo licitatório, a Prefeitura Municipal de Flórida Paulista contratou uma empresa especializada visando a execução das obras de ampliação da creche municipal Professora Yvone de Oliveira Fróio, localizada na Vila Monteiro.

No processo licitatório, a empresa RG Construtora de Adamantina que apresentou a melhor proposta, no valor de R$ 430.218,94.

A empresa foi contrata pelo regime de empreitada por preço global, compreendendo o fornecimento de equipamentos, materiais e serviços, que será pago com recursos financeiros transferidos pelo Governo do Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria de Educação.

Para a execução desta importante obra, o prefeito Wilson Fróio Júnior assinou no ano passado convênio com o Governo do Estado. O valor total do convênio celebrado entre o Governo do Estado e o município foi de R$ 506.133,97, sendo destinados R$ 313.876,00 de recurso estadual e R$ 192.257,97 do cofre público municipal, como contrapartida.

Em conversa com a reportagem do jornalismo Folha Regional, o prefeito Fróio ressaltou que se trata de uma melhoria buscada há muito tempo e que agora se torna realidade, vi-sando melhor atendimento as crianças que são diariamente recebidas na creche.

Fróio também enfatizou a parceria do deputado estadual Vinicius Camarinha em mais esta conquista e também do governador Tarcísio de Freitas, secretário de governo e relações institucionais, Gilberto Kassab e o assessor especial Carlos Koji Takahashi que possui forte vínculo com Flórida Paulista.