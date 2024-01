LUCÉLIA: Após receber várias reclamações, vereadora fiscaliza situação da frota municipal

Através das redes sociais, a vereadora Catia Maion apresentou vídeo inspecionando a situação da frota municipal no almoxarifado da Prefeitura.

De acordo com a vereadora, ela recebeu diversas reclamações de munícipes quanto a precária situação da frota municipal, que vem apresentando diversos problemas como: pneus carecas, ar condicionado com defeitos, falta de manutenção, entre outros problemas.

Ainda de acordo com a vereadora, em outubro do ano passado recebeu uma denúncia de um munícipe que havia veículos há vários meses próximo a sua residência parados. “Fui verificar e este ônibus estava com problemas mecânicos e elétricos, porém deixado para o lado de fora da oficina há mais de oito meses aguardando orçamento para o conserto. Após a denúncia, apresentei ao secretário e diretora da Saúde, onde solicitei as devidas providências, sendo que foi solucionado o problema e o ônibus está há um mês novamente circulando para transportar pacientes”, ressaltou.

Alertou ainda a vereadora Catia Maion quanto à falta de seguros na frota municipal que é de suma importância e que precisa ser solucionada esta situação, uma vez que tem diversos veículos batidos que estão abandonados e que se tivesse seguro, os veículos estavam recuperados e servindo à população.

“O investimento na frota municipal, seja ela da Saúde ou da Educação, não apenas otimiza o trabalho dos servidores, que terão melhores condições para o deslocamento, mas também garante que a comunidade receba os cuidados necessários, que contará com um atendimento de qualidade, humanizado e de forma segura”, afirmou a vereadora Catia Maion.

PREFEITA CONTESTA E VEREADORA RESPONDE

Através das redes sociais, a prefeita Tatiana Guilhermino postou vídeo contestando a vereadora Catia Maion.

A prefeita afirmou que o assunto da frota abordado pela vereadora e divulgado nas redes sociais foi feito de “forma incoerente, tendenciosa e mentirosa”.

De acordo com a prefeita muitos veículos mostrados pela vereadora já não fazem parte da frota, ressaltando que trata-se de “fake News”.

Já a vereadora Catia Maion também através das redes sociais mostrou a foto de uma ambulância quebrada, afirmando que a mesma “está parada sem circular há cinco meses após um acidente.

“A ambulância ficou várias semanas na rua em frente a uma oficina aguardando orçamento, após minha fiscalização ela foi levada para o pátio do posto de saúde. Será que vai para leilão??? Será que o seguro vai cobrir os custos??? Será que é Fake News???”, questionou a vereadora.