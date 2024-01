TUPÃ: Mulher é morta pelo marido no bairro Morada do Sol

Por volta das 07:00 horas desta segunda-feira a Polícia Militar de Tupã foi acionada no Residencial Morada do Sol, onde uma mulher havia sido golpeada com uma faca pelo seu marido.

Rapidamente as equipes foram até o local onde encontraram a mulher caída próximo a porta da cozinha do imóvel. O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima em parada cardiorrespiratória para o pronto socorro da Santa Casa de Tupã, mas ela não resistiu aos ferimentos.



Há informações que o casal já teria se envolvido em uma desinteligência durante a noite de domingo, sendo inclusive levados à Central de Polícia Judiciária, onde foram ouvidos e liberados, e na manhã de hoje houve o crime com extrema violência.

O autor do crime fugiu do local e está sendo procurado pela Polícia Militar, que realiza diligências em busca do agressor, identificado como Valdemir Morais Gomes, de 32 anos.

A vítima foi identificada como Aline Cruz dos Santos de 34 anos. Continuaremos acompanhando os desdobramentos do caso.