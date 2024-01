Caminhão tomba na Dom Pedro e provoca vazamento de 32 mil litros de etanol na pista

Um caminhão que transportava 60 mil litros de etanol tombou na rodovia Dom Pedro, na altura do Km 35, em Igaratá, na manhã desta quarta-feira (24). Houve vazamento de combustível na pista e o Corpo de Bombeiros foi acionado.

O caso aconteceu por volta das 9h30, no sentido sul.

O motorista, um homem de 33 anos, foi socorrido e levado com escoriações para o pronto-socorro de Igaratá. Os bombeiros procederam em uma atuação conjunta com a Ambipar e Cetesb para que o transbordo do combustível fosse realizado de maneira segura. Calcula-se que foram perdidos aproximadamente 32 mil litros de etanol.

A rodovia ficou totalmente interditada no sentido sul durante o atendimento da ocorrência, sendo parcialmente liberada a partir das 13h15.