DRACENA: Prefeitura e comando dos Bombeiros iniciam estudos para construção de nova sede

Na manhã desta terça-feira, 16, o prefeito André Lemos se reuniu com o comandante do 3º Subgrupamento de Bombeiros de Dracena o capitão Pecoraro. A pauta foi tratar detalhes visando a construção de nova sede dos Bombeiros, em área nas margens da Rodovia Comandante João Ribeiros de Barros (SP 294).

Participaram da reunião no gabinete municipal também representantes do governo, entre eles, os secretários de Administração, Divanir Ledo e Infraestrutura Luis Cavalcante (Farinha); o diretor de manutenção predial Carlos Henrique Telles; Lucas Lundquist, diretor de gestão de convênios e integrantes da equipe do 3° Subgrupamento.

O prefeito André comentou que é de grande importância os Bombeiros terem uma sede maior e em local melhor apropriado para desempenharem o seu papel e por isso autorizou a engenharia do município a fazer o projeto para o novo prédio. “Com um projeto na mão, fica mais fácil buscar recurso junto ao Governador para a construção de um prédio tão importante como este”, garantiu o prefeito.

A Prefeitura é a responsável pela manutenção da sede dos Bombeiros através de convênio com o Estado.

A unidade dracenense atende o município sede e ainda as demais 11 cidades da microrregião.

Em 24 de agosto de 2001, foram inauguradas as instalações das atuais sedes do 3º Subgrupamento e Posto de Bombeiros, atrás do terminal rodoviário.

Conforme dados os Bombeiros, em média são atendidas 152 ocorrências por mês; na região são em torno de 40.

O capitão Pecoraro ressaltou que com a construção da nova sede os atendimentos deverão ser ainda mais agilizados, tanto nos casos de deslocamentos na cidade, quanto para o atendimento dos municípios da região.

O Capitão informou que o prédio atual necessita de ampla reforma, várias melhorias, manutenção, parte elétrica e hidráulica, além de estrutural. “Nós, dos Bombeiros e o prefeito André Lemos chegamos a um consenso de que seria mais interessante buscarmos uma nova sede, porque não compensaria uma reforma no quartel. Com isso, visamos a instalação do Corpo de Bombeiros em um novo local, em terreno da própria Prefeitura, onde haverá melhor acomodação tanto para as viaturas e equipamentos quanto para o efetivo”.