IRAPURU: Solenidade marca assinaturas dos contratos da Lei Paulo Gustavo

Na última semana foi realizada a solenidade de assinaturas dos contratos da Lei Paulo Gustavo, através da diretoria de Cultura de Irapuru.

O evento que aconteceu no gabinete do executivo na Prefeitura, contou com a presença do prefeito Mazinho, do vice Luiz e do diretor de Cultura e Turismo Juliano de Souza Rosa.

De acordo com informações, os projetos envolvem música, dança, literatura, artes plásticas, produções de documentários, videoclipes, musicais, oficinas de artesanatos, produção de vídeos e muito mais.

Após os contratos serem assinados, foram encaminhados ao setor financeiro para os artistas receberem o recurso e assim iniciarem a produção dos trabalhos artísticos.

“A ação vai empregar muitas pessoas, vai rodar a economia criativa e financeira dentro do município”, disse.

“Desde o primeiro momento que a lei foi instituída e os valores foram definidos, a diretoria de Cultura juntamente com uma comissão instituída esteve empenhada para entender o que dizia a lei para termos efeito positivo. É um recurso do Governo Federal e a responsabilidade do município é muito grande. Hoje nós estamos assinando esse contrato de cada artista para que ele possa desfrutar desse recurso e comece a planejar o que está dentro do projeto. Foram várias reuniões para que tudo saísse perfeitamente dentro da ordem”, ressaltou o diretor Juliano.

Em sua fala, o prefeito Mazinho reforçou a importância da lei para impulsionar a cultura no município, além do compromisso da pasta em agilizar o processo. “São muitos os projetos culturais beneficiados. Não houve nenhuma interferência nesse processo, por isso que houve essa agilidade e transparência”, explicou.

(Com informações da ass. de imprensa)