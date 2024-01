FLÓRIDA: Sindicato Rural prepara cursos para 2024

Está sendo elaborada pelo Sindicato Rural de Flórida Paulista, em parceria com o Senar, a agenda de cursos profissionalizantes para o ano de 2024.

Os cursos estão sendo planejados de acordo com a demanda e procura do ano anterior e visam garantir a capacitação e preparação de homens e mulheres maiores de 18 anos para o mercado de trabalho.

Entre os cursos realizados no ano de 2023, estiveram os de tratorista, operador de máquinas agrícolas, leitaria, fabricação de cachaça, eletricista residencial, confecção de selas, psicultura em tanque escavado e outros.

O Sindicato Rural conta com parceria com a Prefeitura Municipal, empresas e proprietários rurais para a execução do conteúdo prático dos cursos oferecidos.

Nas próximas semanas serão divulgados os cursos com inscrições abertas.