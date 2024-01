Avião que viria para região de Presidente Prudente cai e deixa dois mortos

“De acordo com informações apuradas, o avião de pequeno porte modelo PA 24-260, tinha decolado do Aeroporto Campo de Marte com destino ao Aeródromo Presidente Venceslau, quando caiu na rua Pedro Ripoli, em Rio Grande da Serra. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia militar foram acionados e encontraram os destroços e as duas vítimas já sem vida. A perícia e a Força Aérea Brasileira (FAB) também foram acionadas.”



Na aeronave de prefixo PTDKA estavam Benedito Aparecido da Silva e Ricardo Falarini. Uma moradora do bairro Barro Branco, em Rio Grande da Serra, narrou ao g1 que, no momento da queda da aeronave, chovia muito no local e a visibilidade era muito ruim.