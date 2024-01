Mulher se passa por venezuelana para aplicar golpes na região e acaba presa

Ainda no mesmo dia, eles teriam passado em outro banco antes de se dirigir à instituição onde foram abordados, no entanto, os funcionários já estavam cientes do que havia ocorrido em Junqueirópolis e não caíram no golpe, segundo o delegado Paulo Lozano.



A Polícia Militar foi acionada e, assim que chegou no local, não encontrou o casal. Os policiais se deslocaram até outra agência e localizaram a mulher, dentro do banco, e o namorado, que a aguardava do lado de fora da instituição.

No carro dos suspeitos, os militares encontraram R$ 2.050 em dinheiro e cinco cartões de crédito, que foram apreendidos.

Eles foram conduzidos até a delegacia e funcionários das agências junqueiropolenses a reconheceram como a suposta golpista, porém, não tinham ciência da participação do rapaz no crime, motivo pelo qual a mulher permaneceu presa por estelionato e o namorado foi liberado.



Durante a audiência de custódia, realizada na manhã desta quinta-feira (25), a prisão em flagrante da suspeita foi convertida em preventiva.

‘Mal compreendida’

O delegado informou que a mulher chegou na agência se passando por venezuelana e pediu para trocar 9 notas de R$ 100 por 18 de R$ 50.

Após a troca, “falando portunhol”, ela esclareceu ter sido mal compreendida e que, na verdade, “trocar” era “transferir”, ou seja, ela queria transferir o dinheiro para Venezuela.

Diante disso, a troca das notas foi desfeita, no entanto, a investigada, cuja nacionalidade é brasileira, não devolveu todas as cédulas de R$ 50 fornecidas pela agência, ficando com seis delas, o que totalizou R$ 300.