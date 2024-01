FLÓRIDA: Definidos os finalistas do Campeonato de Férias de Futsal 2024

Após dois grandes jogos de semifinais, chegamos enfim para a definição da principal competição de futsal de Flórida Paulista, o Campeonato de Férias 2024 e agora restam duas equipes com o sonho do título.

Na primeira partida que ocorreu nesta quarta-feira, a equipe da ORFLOCO garantiu vaga na grande final após vencer por 4 a 3 a equipe da Eletro Lis. Os gols da ORFLOCO foram marcados por Léo Mendes, Cássio, Ryan e Vitor Tino, enquanto Vitor Natan (2 vezez) e Vinícius Oquiali marcaram para o Eletro Lis.

E no outro jogo da semifinal ocorreu a vitória do Posto Borges/Cruzeiro do Sul sobre o Indaiá/Império do Corte pelo placar de 4 a 1, em uma partida emocionante, com grande participação da torcida. Os gols do Borges/Cruzeiro do Sul foram feitos por Heraldo (2 vezes), Paulo Ricardo e Dri, enquanto Matheus descontou para o Indaiá.

GRANDE DECISÃO

Nesta próxima sexta-feira acontece a grande final do Campeonato de Férias de Futsal 2024 de Flórida Paulista no Ginásio de Esportes Valdemir Ferrarezi.

A última noite da competição terá dois jogos, começando a partir das 19h45 com a disputa do 3° lugar entre as equipes do Indaiá/Império do Corte e Eletro Lis.

Logo em seguida a grande final onde ORFLOCO e Posto Borges/Cruzeiro do Sul disputarão o tão sonhado título.

E você que não puder comparecer no Ginásio de Esportes, poderá acompanhar a final ao vivo direto de sua casa, pois terá transmissão realizado pelo facebook da TV Folha Regional a partir das 21h00 desta sexta-feira, não perca essa chance e acompanhe conosco.