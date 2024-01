LUCÉLIA: Prefeitura diz que “por enquanto, não haverá Carnaval”

Foram ventilados nas últimas semanas, em Lucélia, Capital da Amizade, boatos sobre a volta do tradicional Carnaval realizado pela Prefeitura Municipal.

Também foi publicado pela própria Prefeitura de Lucélia, em seu Diário Oficial Eletrônico e outros meios de comunicação, o Aviso de Licitação (resumido), do processo nº. 01/2024 – Pregão Eletrônico, que visa contratar por menor preço, através da Secretaria de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, “empresa no segmento de Organização de Eventos, especializada na execução de serviços técnicos para fornecimento de estrutura completa, seguranças e brigadistas para realização de eventos festivos com grande público com o objetivo de promover lazer, incentivar a cultura e impulsionar a economia local”, o que tem gerado diversas especulações na cidade e região.



O evento consta ainda no calendário anual estipulado pela Prefeitura Municipal e publicado na última segunda-feira (22), como “Carnaval Fever Fest – A tradição continua”.

Diante dos vários questionamentos e inclusive opiniões contra e a favor da realização da festa, nossa reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura, visando obter maiores informações.

Consultada, a assessoria informou que “por enquanto, não haverá”, referindo-se à festa carnavalesca.

Foi esclarecido ainda pela assessoria de imprensa, que o fato de ter sido propagada pela cidade a realização do evento, “foram conclusões precipitadas da população”.

Como não foi totalmente descartada a realização do evento, bem como segue aberta com data de 05/02/2024, às 09h00min como prazo final e encerramento da licitação, segue a expectativa por parte dos moradores de Lucélia e região para uma possível volta da festa que no passado chegou a reunir milhares de pessoas, movimentando o turismo e a economia local.



ABAIXO O DOCUMENTO OFICIAL NA ÍNTEGRA