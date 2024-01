ARTIGO: Que a esquerda mostre a cara na Nova Alta Paulista

Aos camaradas Hideyochi Hina (Japa) e Jeferson Theodoro, dedico!

No início das lutas de classes no Brasil, as lideranças socialistas, além de organizar greves no campo e nas cidades, faziam reuniões com o proletariado nos períodos pré-eleitorais e nestes eventos recomendavam: ‘’Para votar certo, basta o trabalhador prestar atenção em quem o patrão vai votar e fazer o contrário. O que é bom para quem segura o chicote, nunca será bom para quem leva as chicotadas.’’

Mesmo diante de argumentos tão sólidos, muitos trabalhadores com medo de retaliações continuavam seguindo o roteiro político traçado pelos patrões. Talvez seja por isso que a conquista de alguns direitos trabalhistas demorou quase um século para virar realidade no Brasil. E só foram alcançados porque lá atrás socialistas (leia-se militantes de esquerda) deram o suor e o próprio sangue para que isso acontecesse.

A propósito, os trabalhadores deveriam saber que se não fosse a esquerda, eles ainda estariam à mercê da ‘’boa’’ vontade de quem segura o chicote. Não existem direitos trabalhistas criados pela direita. Ela sempre foi a favor dos donos do poder econômico no Brasil. As reformas previdenciária e trabalhista do governo Bolsonaro são um exemplo disso. Foram ótimas para o patronato, e péssimas para os assalariados.

É triste ver pessoas humildes na Nova Alta Paulista (doutrinadas pelas fake news fascistas postadas nas redes sociais) dizendo que são de direita. Não imaginam as dificuldades que terão para se aposentar e muito menos a quantidade de direitos que perderam entre 2019 e 2022. Por isso é preciso que a esquerda mostre a sua cara nessa região, que não por acaso, também é conhecida por corredor da fome.

Não adianta existir partidos de esquerda regularizados numa cidade, se os dirigentes desses partidos não interagir com os eleitores dessa cidade. Podemos dizer a mesma coisa aos assessores remunerados pelos gabinetes dos deputados de esquerda. Sem comunicação, não se faz política. É necessário enxergar o óbvio e se preparar para as eleições de outubro. Falando nisso, nem tudo são cobranças neste texto.

Quando analisamos a quantidade de votos que o PT recebeu na Nova Alta Paulista nas eleições de 2022, percebemos que o partido pode surpreender de forma positiva em 2024. Os números indicam que se os companheiros forem eficientes na comunicação, à sigla poderá eleger vereadores em várias cidades. E, em algumas delas, disputar o cargo de prefeito com chances reais de vencer os candidatos da turma do bem.