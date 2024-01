FLORA RICA: Complexo esportivo passa por reforma geral

O complexo esportivo vem passando por uma reforma geral, por meio de recursos próprios da Prefeitura Municipal.

O prefeito Fábio Luiz Florentino de Faria esteve presente no local, acompanhando os detalhes da obra juntamente com a primeira-dama Renata Rodrigues, secretário municipal de Obras Osmar Júnior e o secretário municipal de Esportes, Roberto Nardi.

“Essa iniciativa não apenas revitalizará um importante espaço de lazer, mas também fortalecerá nossa comunidade, promovendo a prática esportiva e fomentando um estilo de vida saudável. Juntos, construímos um futuro mais ativo e unido para todos”, destacou o prefeito.

O valor do investimento é de R$ 205.296,58 e de acordo com o secretário municipal de Esporte, muitas melhorias serão garantidas através deste recurso. “Será uma reforma geral no complexo esportivo, abrangendo melhorias na quadra poliesportiva, piscina e CSU (Centro Social Urbano). Dentre os principais reparos, podemos destacar a implantação de três saídas de emergência no ginásio, reforma de cômodo para futura lavanderia/despensa, reparos nos banheiros, pintura interna e externa de todo o ginásio, troca da fiação e nova iluminação por lâmpadas de LED, teto, calhas, inclusive, será instituída uma proteção de ferro ao redor para evitar vazamento de bolas nas arquibancadas. A piscina de hidroterapia também receberá melhorias, através da cobertura e motor de aquecimento”, destacou o secretário.

A passagem entre a quadra e a piscina também foi concretada, ampliando o espaço esportivo.

Ao lado do CSU, também será instituída uma quadra de areia para inserir uma nova modalidade esportiva, o beach tênis.

Ainda segundo o secretário, o prazo para entrega do ginásio reformado é de quatro meses. “Nossa expectativa é entregar o ginásio o quanto antes, para retomar as atividades e eventos esportivos no local”, disse Roberto.