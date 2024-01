LUCÉLIA: Vice-prefeito e vereadores reivindicam ao secretário de Agricultura do Estado

No dia 23, o governador do Estado Tarcisio de Freitas e o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado Guilherme Piai estiveram na região entregando obras.

Na oportunidade, o vice-prefeito de Marcos Lima e os vereadores Catia Maion e Altair Maciel estiveram presentes mantendo contato com as autoridades do Governo do Estado.

Os vereadores e vice-prefeito apresentaram reivindicação ao secretário de Agricultura e Abastecimento Guilherme Piai de interesse agrícola do município.

Foi reivindicado uma câmera fria, implementos agrícolas e uma plantadeira de plantio direto para a agricultura familiar da Assorural.

Também solicitaram a implantação do Programa Melhor Caminho em estradas rurais do município de Lucélia, visando garantir o acesso e o escoamento agrícola.

O vice-prefeito e vereadores agradeceram o secretário Guilherme Piai pela atenção às reivindicações que foram apresentadas.